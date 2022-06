Un corpo senza vita recuperato dall'acqua a Eraclea

Un corpo senza vita è stato recuperato stamattina, 13 giugno, dal canale Revedoli, a Eraclea. A lanciare l'allarme è stata una persona che stava transitando con il suo barchino nel corso d'acqua, attorno alle 7. Sul posto, nel punto in cui il canale sfocia nel fiume Piave, sono arrivati i carabinieri di Eraclea. I vigili del fuoco si sono occupati del recupero della salma.

L'identità della persona morta, al momento, non è nota. Si tratta, in base ai primi accertamenti, di un uomo di età apparente tra i 60 e i 70 anni. Sul corpo non sono stati rilevati segni di violenza. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto: per il momento tutte le ipotesi sono aperte.