Cadavere nei pressi dei binari, disagi e cancellazioni tra Portogruaro e Latisana

La circolazione ferroviaria è fortemente rallentata dalle 7.20 di questa mattina per il ritrovamento di una persona deceduta nei pressi della linea ferroviaria tra Portogruaro e Latisana. In corso l'intervento delle forze dell'ordine, spiega Trenitalia. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 100 minuti. I treni Regionali possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Coinvolti anche i treni Alta Velocità, con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti: il Trieste-Torino delle 6.00 e il Trieste-Milano delle 7.07. Il treno FR 9466 Trieste Centrale (6:39) - Roma Termini (12:00) oggi termina la corsa a Venezia Mestre con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti. I passeggeri in arrivo a Venezia Mestre, spiega Trenitalia, possono proseguire il viaggio con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia. I passeggeri in partenza da Venezia Mestre, Padova, Bologna Centrale AV, Roma Tiburtina e Roma Termini possono utilizzare il nuovo treno Venezia Mestre-Roma Termini in partenza alle 8:34.

Trenitalia suggerisce di conoscere l'andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di vostro interesse con cerca treno. Aggiornamenti sullo stato dei ritardi anche su Infomobilità.