Cade dal barchino durante la Vogalonga, salvato dai vigili del fuoco

Caduto in acqua mentre era in barchino a Sant'Elena un uomo è stato soccorso e messo in salvo dai vigili del fuoco domenica mattina, mentre era in corso lo spettacolo della Vogalonga con 1.800 barche in laguna. L'uomo, che probabilmente stava assistendo alla manifestazione è finito in acqua e prontamente le squadre dei vigili del fuoco presenti all'evento, in presidio di sicurezza, sono intervenute appena è stato dato l'allarme, lo hanno recuperato e portato in salvo.

Non risulta sia stato necessario l'arrivo dei soccorsi sanitari, l'uomo non avrebbe manifestato conseguenze particolari dopo la caduta in laguna. Domenica mattina dopo le 9 la Vogalonga ha avuto inizio con il tradizionale colpo di cannone davanti a centinaia di spettatori arrivati a Venezia per godersi lo spettacolo. Sette mila i partecipanti all'evento domenica 5 giugno. Ecco i post del sindaco Luigi Brugnaro e dell'assessore Simone Venturini:

Buona #VOGALONGA ??!

7 mila partecipanti provenienti da tutto il mondo per lanciare un messaggio di amore per la tradizione e per il remo!



Una giornata di festa e di sport per #Venezia e la sua laguna! pic.twitter.com/BmBFWKQR6f June 5, 2022