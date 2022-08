Finisce con la ruota nella canaletta di scolo, ciclista si frattura il femore

Un ciclista di Portogruaro è stata soccorso poco prima delle 13 di oggi, martedì 16 agosto, dal soccorso alpino della stazione di Pordone lungo la strada che da Caneva sale in Piancavallo. L'uomo è stato sbalzato a terra dalla bicicletta, dopo essere finito con una ruota in una canaletta di scolo, ancora bagnata per le piogge. L'incidente gli ha causato la frattura del femore. Sul posto, l'elisoccorso regionale ha calato con il verricello l'équipe tecnico-sanitaria, che lo ha stabilizzato e imbarellato prima di portarlo a bordo.

Verso le 15, invece, il soccorso alpino di Cortina ha raggiunto con il fuoristrada la falesia del Piccolo Lagazuoi, dove una freeclimber, messo male un piede, aveva riportato la probabile slogatura della caviglia. La 31enne, residente a Spinea, è stata soccorsa e quindi accompagnata all'ospedale di Cortina.