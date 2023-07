Cade un bambino dal terzo piano, vivo per miracolo

Vivo per miracolo, un bambino di due anni si è salvato nonostante la caduta dalla terrazza di casa al terzo piano di una palazzina di via Beccaria a Marghera. È successo mercoledì sera verso le 22. In casa assieme a lui c'erano tutti, padre, madre e parenti. Dev'essere successo in un attimo mentre il bambino forse arrampicandosi per vedere qualcosa giù in strada ha perso l'equilibrio. A dare l'allarme sono stati i genitori stessi che hanno chiamato il 118. Intanto aa allertare Suem e soccorsi aveva provveduto l'hotel Roma, che si trova proprio di fronte al palazzo, appena un cliente francese dalla finestra della camera dell'albergo ha visto volare giù il bambino e si è precipitato alla reception. Proprio lui ha reso testimonianza alla polizia locale intervenuta per ricostruire l'accaduto. Nel frattempo dopo circa un quarto d'ora un'ambulanza aveva stabilizzato il piccolo mettendogli un collare e trasferendolo all'ospedale. Il bambino è ora ricoverato a Padova, in condizioni serie, ma non in pericolo di vita. Un miracolo.

«Abbiamo sentito piangere, un mio cliente è sceso allarmato alla reception. Ho chiamato i soccorsi», racconta il titolare dell'hotel Roma. «Ho udito un botto, il cane ha iniziato ad abbaiare, immaginavo qualcuno per strada si fosse sentito male», è la testimonianza della signora del secondo piano. «Ho capito che doveva essere successo qualcosa perché sono arrivate un'ambulanza e un'automedica. C'era anche un bus dell'Actv fermo proprio qui davanti», ricorda un altro condomino. Tutti insomma mercoledì sera avevano capito c'era stata un'emergenza, ma quasi nessuno poteva immaginare che un bambino fosse volato giù dal balcone, con tanto di parapetto protettivo, e a quell'altezza. «Sta bene», dice appena il padre ancora visibilmente sconvolto. Poi chiede di essere lasciato in pace. La mamma resta in silenzio. Piange e abbraccia una vicina che le va incontro per consolarla. «Di qualsiasi cosa tu abbia bisogno - le dice - sappi che noi ci siamo».

Poi la famiglia parte, probabilmente per raggiungere la pediatria a Padova. Non è chiaro come il piccolo sia potuto cadere. Una casualità che non abbia battuto la testa e sia caduto "bene" salvandosi da conseguenze peggiori.