Cade da sei metri mentre è al lavoro, grave 59enne

Grave infortunio sul lavoro nel Padovano: un uomo di cinquantanove anni, B.G., di Santa Maria di Sala è rimasto gravemente ferito in seguito a una caduta da circa sei metri.

Condizioni gravi

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente e in carabinieri stanno indagando per accertare come sia avvenuto questo grave infortunio. L'uomo infatti dopo la caduta che gli ha causato un trauma cranico e toracico ha avuto un principio di infarto mentre veniva trasportato dal personale del Suem all'Ospedale di Padova dove è stato ricoverato d'urgenza nel reparto di rianimazione ed è in pericolo di vita. L'incidente si è verificato nel corso della mattinata del primo giugno, quando il dipendente della "Univergomma Spa", per cause che come anticpavamo sono ancora da accertare, cadeva al suolo da un carrello elevatore da un'altezza di sei metri.