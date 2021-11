Cade in bici sul Monte Pizzoc, ciclista 34enne ricoverato

Un ciclista di 34 anni, originario della provincia di Venezia, è stato ricoverato in gravi condizioni dopo un brutto incidente con la sua bici a Fregona, sulle strade del Monte Pizzoc.

Sul posto, poco dopo le ore 14 di venerdì 5 novembre, sono intervenute l'ambulanza dell'ospedale di Vittorio Veneto e l'elisoccorso Falco da Pieve di Cadore. R.M., queste le iniziali del ciclista originario di Santa Maria di Sala, è stato portato in ospedale a Belluno, dove gli è stato diagnosticato un importante trauma toracico. Operato nel pomeriggio, al momento si trova in Rianimazione a Belluno e non sarebbe in pericolo di vita. Se le sue condizioni dovessero peggiorare nelle prossime ore potrebbe esseretrasferito nella notte al Ca' Foncello di Treviso.