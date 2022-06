Brutta caduta in discesa, ciclista soccorso con l'elicottero

Forse per una distrazione o a causa dell'alta velocità, nel percorrere un tratto in discesa ha perso il controllo della sua bici ed è rovinosamente caduto a terra. L'incidente è avvenuto intorno alle 11.30 di oggi, 26 giugno, a Tarzo (Treviso), nel vittoriese, lungo via Piadera. A restare ferito un 55enne di Jesolo, G.V. le sue iniziali.

Il ferito è stato soccorso sul posto da altri ciclisti che si trovavano con lui e poi da medico e infermieri del suem 118. Dopodiché è stato caricato a bordo dell'elicottero e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Secondo quanto riporta TrevisoToday, l'uomo non sarebbe in pericolo di vita ma ha riportato lesioni serie.