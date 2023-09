Cadute mortali in edilizia. Confartigianato: «Colpiti gli anziani. La legge li dimentica»

«Facciamo nostre le recenti parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella: "lavorare non è morire. Le vittime ci dimostrano che non stiamo facendo abbastanza”, per focalizzare l’attenzione sulle cadute dall’alto in edilizia. Da sempre abbiamo puntato sulla formazione e l’addestramento ma a fronte dei dati forniti dalla Regione, ciò non sembra davvero bastare». A lanciare l’allarme Roberto Boschetto, presidente di Confartigianato Imprese Veneto. «Il fenomeno colpisce i più anziani. Serve intervenire a tutela delle maestranze artigiane. Il legislatore dimentica (di nuovo) di normare i lavori in quota nell’accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di sicurezza (in fase di stesura)», continua.

In base ai dati presentati dalla confederazione, nell'edilizia, settore tra i più interessati da infortuni mortali sul lavoro, sei su dieci (negli ultimi dodici anni) riguardano cadute dall’alto. Incidenza che, nel 2023 (dati sino ad agosto) è arrivata al 71,4 per cento. E, in un un caso su due, i coinvolti sono gli ultra 51enni. Tre su dieci hanno oltre 61 anni. «Già l’anno scorso, in audizione in quarta commissione consiliare della Regione Veneto, abbiamo posto l’attenzione su come il problema dell’anzianità delle maestranze influisca negativamente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, soprattutto per lavorazioni particolari come i lavori in quota - prosegue Boschetto - Oggi, di fronte al fatto che nell’ultimo biennio sia confermato il trend di morti, a seguito di caduta dall’alto degli addetti tra 50 e 60 anni, non si può nascondere che, a fronte di maestranze esperte e assolutamente preparate, l’elemento che fa la differenza nell’aumento del rischio è l’età di chi compie determinate lavorazioni».

Il presidente regionale di Confartigianato fa il quadro della situazione. «Dobbiamo analizzare l’attuale mercato del lavoro dell’edilizia, sottoposto ormai da anni a una mancanza cronica di personale che costringe le maestranze più anziane a rimanere al lavoro. Fenomeno in contraddizione con quanto da tempo sta cercando di fare il governo anticipando l’uscita pensionistica per quei lavoratori che fanno un lavoro usurante come l’operaio edile. Inoltre, se ormai è prassi verificare l'età, i requisiti fisici e psichici di idoneità ad esempio per la patente di guida, la stessa attenzione non viene messa per l’esecuzione di lavorazioni pericolose nell’edilizia».

Nessuno, spiega Confartigianato, ha mai considerato che la capacità di lavorare in quota di una persona più avanti con l'età può essere essere compromessa dal suo stato di salute generale. «Per cambiare le cose - conclude Boschetto - è necessario tutelare le maestranze artigiane con appositi esami che consentano di determinare la capacità di lavorare in quota dei più anziani, delegando ai più giovani, dove necessario, questo tipo di lavorazioni. Un impegno che Confartigianato Imprese Veneto sta tentando di portare avanti nel nuovo accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di sicurezza, in fase di stesura definitiva».