Il Caffè Florian compie 300 anni a serrande abbassate. L'ad: «Un periodo tremendo»

Il Caffè Florian compie oggi 300 anni. Un compleanno amaro per uno dei locali storici di Venezia, specchio di una crisi che ha pervaso la città lagunare e tutte le città d'arte in generale. «In questa situazione di silenzio assordante in cui si trova l'intera città di Venezia - ha spiegato ad AdnKronos Marco Paolini, amministratore delegato di Sacra, società proprietaria del marchio "Florian 1720" - e soprattutto le attività economiche nell'area marciana, che da mesi versano in una situazione economica drammatica con centinaia di posti di lavoro e di attività a rischio, esprimo con dolore e profondo rammarico il periodo tremendo vissuto dallo storico Caffè».

«Chiusi da marzo alla fine del corrente anno per 6 mesi, nei 6 mesi rimanenti con un 20% di incassi rispetto al 2019 (-80%) abbiamo assistito l'8 dicembre anche a un ennesimo assalto dell'acqua alta che ha portato il personale del Caffè, pur ridotto allo stremo con la cig (cassa integrazione) che copre solo il 40% dello stipendio, ad accorrere al Caffè per pulire le sale e i pavimenti storici con acqua dolce e sapone per attenuare i danni dell'acqua salata. Ulteriori danni sono occorsi e si è reso necessario ripristinare i pavimenti e gli infissi antichi. I rimborsi per l'acqua alta del novembre 2019 ammontano a 20mila euro e rappresentano una quota assolutamente marginale rispetto ai danni effettivamente subiti e ai costi sostenuti. In questo anno non c'è stata alcuna riduzione dei canoni demaniali e i ristori previsti non hanno incluso il Florian se non nell'ultimo Dpcm e in quelli precedenti siamo stati esclusi avendo realizzato nel 2019 un fatturato superiore ai 5 milioni di euro. In ogni caso non è stato ancora ricevuto un solo euro dei ristori a cui abbiamo potuto accedere».

«Tuttavia il Florian è ancora vivo, - ha aggiunto Paolini - seppure quasi agonizzante, e sopravvive grazie al gravoso impegno dei soci e alle banche, con cui si è al limite degli affidamenti. Non ci sono per ora prospettive di conoscere una data seppure presunta di riapertura, ci sono 80 dipendenti a rischio e siamo estremamente in apprensione per poter garantire loro un futuro, non c'è aiuto da parte del Demanio per la riduzione sostanziale dei canoni».