Più di 4mila soste contro i colpi di sonno: prorogato il caffè gratis in autostrada

Sono 4.050, nell'ultimo mese, i caffè serviti gratuitamente dalla concessionaria Cav ai viaggiatori notturni della A4. In termini di sicurezza si tratta di altrettante soste, utili per ridurre i rischio di colpi di sonno e incidenti stradali. La promozione consiste in una tazzina offerta a chi si ferma nelle aree di servizio di Arino Est e Arino Ovest tra la mezzanotte e le 5 del mattino di ogni sabato e domenica (più lunedì di Ferragosto), ovvero nei giorni più “caldi” dell’esodo estivo.

Per la società è un risultato positivo, tanto che ha deciso di prolungare l’iniziativa fino alla fine di agosto, aggiungendo i due principali weekend di controesodo: per altri due fine settimana, dunque, il 20-21 e il 27-28 agosto, ci sarà un caffè gratuito per coloro che decideranno di fermarsi di notte nelle aree di servizio. L'obiettivo è incentivare le soste a favore di una maggior sicurezza sulle strade delle vacanze.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Ristop-Lagardère, vuole anche sensibilizzare gli automobilisti: la pausa dalla guida e le proprietà stimolanti della caffeina, infatti, aiutano a ristabilire la necessaria prontezza di riflessi e permettono di rimettersi al volante in sicurezza. Partita il 16 luglio, l'iniziativa finora è stata in vigore per 11 notti (55 ore) e ha distribuito 4.050 tazzine, ovvero 370 per ogni notte.