Calano di un terzo i consumatori di droghe segnalati alla prefettura

Guerra allo spaccio nel quartiere della stazione di Mestre, aree libere prima completamente presidiate dello smercio di sostanze e un calo di almeno un terzo di consumatori di droghe segnalati in prefettura. Mercoledì durante le celebrazioni dei 210 anni dalla fondazione dell'Arma, svolte anche a Venezia nel chiostro del monastero di San Zaccaria, sede del comando provinciale, sono emersi i dati delle attività dei carabinieri veneziani.

«Abbiamo costretto gli spacciatori a cambiare le loro modalità d'azione. Ne abbiamo disturbato la presenza sul territorio», le parole del generale di brigata Nicola Conforti, comandante dell'Arma lagunare. La memoria ritorna ai blitz compiuti all'alba alla guida dei suoi militari in via Piave, per intercettare stranieri con decine di ovuli di cocaina ed eroina nello stomaco e portarli all'ospedale, tra gli applausi della gente ai balconi delle case che li ringraziavano per aver liberato il territorio. Decine le operazioni ad Alto impatto e quelle in centro storico nella lotta ai borseggiatori, fermati più di una volta dal generale Conforti durante la loro fuga con i portafogli dei turisti in mano.

«Ha ragione Monica Poli dei "Cittadini non distratti", si tratta spesso delle stesse persone. Come quelle che l'hanno aggredita e che noi avevamo fermato solo qualche giorno prima». Centinaia gli accompagnamenti ai Cpr di persone irregolari, le ultime sono state trovate durante il blitz all'edificio abbandonato ai Bacini dell'Arsenale in centro storico, insieme a un minore affidato ai servizi sociali. Conforti ha ricordato i valori che guidano l'azione dell'Arma soffermandosi sulla militarità, la competenza, il coraggio e l’umiltà nell’attenzione che i carabinieri volgono ai cittadini, specie ai più fragili come gli anziani spesso vittime di raggiri e truffe.

Tra le istituzioni alla cerimonia i sindaci e gli assessori dei comuni, il prefetto Darco Pellos, il questore Gaetano Bonaccorso, del sindaco della Città Metropolitana Luigi Brugnaro, i presidenti della Corte d’appello e del tribunale di Venezia, l'onorevole Martina Semenzato presidente della commissione di inchiesta sul femminicidio e ogni forma di violenza. «Spesso legata alla mancanza d'indipendenza economica - ha detto Semenzato - Oltre il 70 per cento delle vittime non ha un proprio conto corrente. Credo si possa arrivare presto a una nuova legge sul tema, oltre a raggiungere l'obbiettivo di realizzare il nuovo Testo unico e superare la stratificazione normativa esistente. I tempi della violenza di genere sono davvero molto stretti». Tante le denunce delle donne, ha osservato il generale Conforti. «Sono aumentate. È il segnale della maggiore consapevolezza», e intanto in provincia collaborando con Soroptimist per migliorare la condizione femminile sono nate altre due "stanze tutte per sé" nella stazione di San Michele al Tagliamento e nella compagnia dei carabinieri di Chioggia che hanno portano a sei il totale in provincia. Nel 2024 l'attività preventiva dell'Arma provinciale ha portato all'arresto di sette truffatori, mentre da giugno 2023 a maggio 2024 i carabinieri hanno fatto 25 mila servizi, 254 arresti e 3.877 denunce.

Dopo il saluto ai ragazzi delle scuole (rappresentati dalla secondaria di primo grado Pier Fortunato Calvi di Venezia), anche quest’anno tra le priorità dell’Arma lagunare che ha svolto 88 incontri a favore di 7.950 studentesse e studenti tra gli 11 ai 19 anni e 9 visite alle caserme, il generale Conforti ha ringraziato i carabinieri del Comando provinciale di Venezia. «A tutti voi che lavorate quotidianamente per il rispetto della legalità e per garantire tranquillità e sicurezza alle comunità che ci sono affidate il mio ringraziamento più sincero, certo che continuerete, con rinnovata energia e determinazione, a non far mancare il vostro prezioso contributo».