Stretta delle forze dell'ordine sul quartiere Piave: primo bilancio positivo

La stretta su via Piave funziona. Il rinnovato piano di controlli nel quartiere a ridosso della stazione ferroviaria di Mestre, e i servizi ad alto impatto predisposti negli ultimi mesi dalla questura di Venezia con il contributo di tutte le forze di polizia, hanno dato segnali positivi.

È il prefetto di Venezia, Michele Di Bari, a mettere in luce alcuni risultati incoraggianti in tema di efficacia nelle attività di prevenzione del controllo del territorio. Dal confronto dei dati riferiti agli ultimi 45 giorni e allo stesso periodo dell'anno precedente, emerge una diminuzione dei furti del 41%; sul fronte dei furti aggravati si è passati invece dai 32 del 2022 ai 13 dell'anno in corso, mentre i furti con destrezza si sono più che dimezzati: da 24 a 11.

Secondo il report della prefettura, diminuiscono anche gli scippi ed i furti con strappo (meno 33%) e i furti all'interno delle abitazioni (meno 20%). «L'efficacia delle misure adottate per il rafforzamento della sicurezza nel quartiere - si legge in una nota ufficiale - è confermata dai dati che evidenziano una significativa riduzione dei reati predatori, confermando l'efficacia del dispositivo in atto. L'attività di prevenzione e di garanzia della sicurezza per i cittadini del quartiere proseguirà nei prossimi mesi».