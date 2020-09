Sul Freccia Argento senza biglietto, si scaglia contro i poliziotti con calci e pugni

È salito a bordo di un Freccia Argento senza biglietto e si è accomodato, pretendendo di viaggiare gratis in direzione di Roma. L'uomo, un 25enne marocchino, è stato denunciato nei giorni scorsi dagli agenti della polizia ferroviaria di Mestre: gli uomini in divisa sono intervenuti su segnalazione del capotreno e hannoinvitato il ragazzo a regolarizzare la sua posizione o scendere dal treno. Per tutta risposta, lui ha dato in escandescenze.

Calci e pugni contro i poliziotti

Quando è stato invitato ad abbandonare il convoglio, nello specifico, il 25enne ha cominciato a scagliare calci e pugni contro i poliziotti, che a quel punto non hanno potuto fare altro che neutralizzarlo e denunciarlo per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e interruzione di pubblico servizio.