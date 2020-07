Temperature alte e umidità: oggi disagio intenso a Venezia e sulla costa

Arriva il caldo vero: secondo il bollettino di Arpav, un'area anticiclonica sta interessando il Mediterraneo e determina condizioni di prevalente stabilità in pianura con temperature in aumento, specie nei valori massimi, che si stanno portando sopra la media del periodo.

Sulla base delle previsioni, la protezione civile del Comune di Venezia ha informato che da oggi, mercoledì 29 luglio, le alte temperature, associate a un incremento del tasso di umidità, determineranno un disagio fisico intenso soprattutto sulla costa veneta, sulla pianura e sulle zone pedemontane. La qualità dell'aria sarà comunque buona/discreta, localmente scadente nelle zone più interne della pianura.

Per giovedì 30 e venerdì 31 luglio si prevedono poche variazioni nelle temperature massime, con condizioni di disagio fisico che tenderanno a intensificarsi su gran parte della regione. Si verificano quindi le condizioni di una cosiddetta ondata di calore, che è determinata dal perdurare, per almeno 3 giorni, di condizioni di elevata temperatura (intorno ai 30° C) e di elevato tasso di umidità. Le informazioni sono disponibili sul sito della protezione civile comunale: https://www.comune.venezia.it/it/content/ondate-calore

Anche nel weekend potrebbero verificarsi condizioni simili: per venerdì 31 sul Veneto si prevede tempo «sereno o poco nuvoloso, con precipitazioni generalmente assenti e temperature massime in ulteriore aumento con valori ben superiori alla media del periodo»; sabato 1 agosto, invece, «tempo stabile e in prevalenza soleggiato con valori termici che rimarranno stabili e superiori alla media del periodo».