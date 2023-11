Il calendario dell'Arma dedicato al carabiniere punto di riferimento per la comunità

In concomitanza con la presentazione ufficiale presso l'auditorium Parco della Musica di Roma, il comandante provinciale dei carabinieri di Venezia, generale Nicola Conforti, ha illustrato ai giornalisti il calendario storico dei carabinieri 2024, realizzato dallo studio di design Pininfarina, con il contributo del giornalista e volto televisivo Massimo Gramellini.

Calendario storico dei carabinieri 2024

Il nuovo calendario è dedicato al tema "I carabinieri e le comunità", e in particolare alla figura del carabiniere come punto di riferimento per la cittadinanza. Ogni mese racconta le gesta dei militari dell'Arma, dalle più eroiche a quelle appartenenti alla vita di tutti i giorni, come il sostegno alle persone più fragili nella quotidianità o durante eventi straordinari come la pandemia. Storie che il comandante generale Teo Luzi definisce «così edificanti che sembrano inventate, e sono invece episodi reali».

Filo conduttore delle tavole sono la vicinanza dei carabinieri ai cittadini e la capacità di ascolto. «Ascoltare significa già risolvere buona parte del problema - ha detto Conforti -. Se oltre ad ascoltare riusciamo anche a trovare una soluzione, riusciamo a soddisfare ancora di più le necessità di chi viene nelle nostre caserme».

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Il calendario, giunto alla sua 91ª edizione, è stato prodotto con una tiratura di 1 milione e 200mila copie, 16mila delle quali realizzate in otto altre lingue (inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese, giapponese, cinese, arabo, sardo e friulano): «È un indice - spiega l'Arma - sia dell'affetto e della vicinanza di cui gode la Benemerita, sia della profondità di significato dei suoi contenuti, che ne fanno un oggetto apprezzato, ambito e presente tanto nelle abitazioni quanto nei luoghi di lavoro, quasi a testimonianza del fatto che in ogni famiglia c'è un carabiniere».

Oltre al calendario, è stata pubblicata anche l'edizione 2024 dell'agenda illustrata, il calendario da tavolo (dedicato al tema "I carabinieri nei borghi più belli d'Italia") e il planning da tavolo, incentrato sul tema del "controllo del territorio", la cui ultima tavola rappresenta la città di Venezia.