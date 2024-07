Calle dei Guardiani, ancora rinviato lo sfratto dell'ultima veneziana

Lunghe ore di tensione e trattative questa mattina in Calle dei Guardiani, Dorsoduro, dove si teneva il quarto tentativo di sfratto di Carla (nome di fantasia), ultima inquilina del complesso di ex case popolari tra il ponte dei Guardiani e calle dei Guardiani. Case che il Comune di Venezia nel 1969 aveva donato all'università Ca' Foscari, poi cedute all'asta da questa a una società immobiliare nel 2017, e da questa a una nuova società, oggi proprietaria, nel 2020, che punta a realizzare, lì dove erano originariamente 18 case popolari, 32 mini appartamenti per turisti (il piano originario era di farne un albergo, vietato però dai regolamenti comunali).

Il caso era diventato di dominio pubblico il 7 giugno, al terzo tentativo di sfratto, con l'intervento di attivisti di Ocio e del Gruppo25aprile. Carla, il cui contratto è scaduto il 31 dicembre ma non ha dove andare, ai primi due tentativi si era opposta da sola, accettando solo dopo l'aiuto offerto dagli attivisti. L'intero stabile è già da anni un cantiere, con le 10 famiglie che lo abitavano che dal 2018 in poi si sono allontanate, con invito e aiuto della proprietà.

Gli eventi della mattinata

Questa mattina lo sfratto doveva essere eseguito con l'aiuto delle forze dell'ordine, ma dalle 7 del mattino una quindicina di attivisti di Asc - Assemblea Sociale per la Casa, hanno presidiato l'ingresso e tentato una mediazione tra le autorità di volta in volta giunte e l'inquilina, che versa in uno stato psicofisico precario - ha avuto un grave lutto familiare da qualche mese - e chiede una casa comunale a Venezia o il tempo di mettere via dei soldi per potersi pagare un affitto in solitaria in città (il suo budget mensile attuale è troppo basso).

Sono arrivati dalle 8 in poi la digos, la polizia locale, alcuni carabinieri, i rappresentanti della proprietà (Immobiliare Delta spa), ingaggiando lunghi dialoghi sia con gli attivisti, sia con l'inquilina. Un totale di oltre 10 persone era preparata ad eseguire lo sfratto, ma, a differenza del mese scorso, non si è mai arrivati allo scontro aperto, neppure verbale.

Intorno alle 11 è arrivato anche l'ufficiale giudiziario, con l'avvocata della proprietà, in una trattativa serrata che puntava, da parte degli attivisti, a rinviare lo sfratto il più possibile, anche per consentire all'inquilina (che lavora nel settore turistico) di mettere via più soldi possibile prima di dover lasciare la casa in cui vive fin da bambina. Non erano presenti gli assistenti sociali, mentre la parte del Comune di Venezia è stata fatta dal consigliere comunale di minoranza Marco Gasparinetti (Terra&Acqua), subito "ingaggiato" nelle trattative in corso al suo arrivo in tarda mattinata, in assenza di altri rappresentanti del Comune.

Dopo quasi due ore di confronto serrato, e a tratti duro, nell'appartamento di Carla, presenti attivisti, forze dell'ordine, proprietà e ufficiale giudiziario, si è arrivati al rinvio dello sfratto al 31 luglio. La proprietà - che ha acquistato lo stabile quando ancora 4 famiglie vi vivevano all'interno - ha inoltre offerto tre settimane in bed and breakfast aggiuntive e aiuto per il trasloco oltre a una buonuscita. L'offerta di partenza di questa mattina, con sfratto immediato, era di due settimane in una locanda a Marghera.

Le reazioni e i commenti

«Abbiamo evitato uno sfratto arrivando qui alle 7, abbiamo ottenuto un accordo migliore, ma è chiaro che il Comune deve fare la sua parte, non si può lasciare che tutto venga trasformato in bnb - spiega Martina Vergnano dell'Assemblea Sociale per la Casa - La storia di questo immobile è emblematica, è una storia che conosciamo bene, si prendono case e se ne fanno affittanze turistiche, che non vengono regolamentate, a differenza di quanto accade in altre città europee». Gli attivisti sono rimasti lì fino alle 13, ottenendo anche il sostegno di alcuni passanti.

Carla non sa se accetterà l'offerta, ha paura e vuole che si parli della speculazione in corso sulle loro teste: «Vivo da anni in un cantiere. Chi è andato via non ha lasciato Venezia volentieri, non è possibile vivere e lavorare così. Sono nata qui». Lo stabile liberato degli inquilini, come sempre accade, aumenterà di valore, di molto. Daniele Busi general manager di Immobiliare Delta, è netto, commentando gli eventi di oggi: «Siamo ancora attesa che venga eseguita sentenza emessa da un tribunale, aspettiamo di entrare in possesso di un bene di nostra proprietà. Credo che i presenti si siano resi conto che l'inquilina non accetta alcuna proposta». Busi non ci sta ad essere descritto come uno speculatore: «Non può essere un privato a occuparsi di una problematica di tipo sociale, a supplire alle mancanze dei servizi pubblici. Facciamo il nostro lavoro, il sistema capitalistico non l'ho inventato io: diamo lavoro a più di 300 persone, vogliamo solo giustizia».