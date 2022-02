Contagi in calo, cambia l'attività nei centri tampone e negli hub vaccinali

Il Covid allenta la sua morsa e la curva dei nuovi positivi vira verso un calo progressivo: per questo motivo l'Ulss 3 sta valutando la riorganizzazione dei propri punti tampone e dell'offerta vaccinale.

L'azienda, a dire il vero, è già all'opera per cambiare assetto all'attività di testing destinata alle scuole, che sarà concentrata nei "drive through" di piazzale Giustiniani a Mestre, a Noale e Chioggia. La richiesta minore di tamponi comporterà anche una rimodulazione degli orari di operatività: per il momento, la modifica più rilevante riguarda il potenziamento dell'attività al "drive through" di Favaro, che progressivamente assorbirà attività da quello alla Cipressina.

Sul fronte vaccinale, invece, sono già state previste possibili rimodulazioni degli orari di apertura degli hub nei prossimi giorni, in vista di una più vasta concentrazione dell'attività prevista da fine febbraio. «Sono questi gli ambiti - spiega il direttore generale, Edgardo Contato - in cui anche l'Ulss 3 ha dovuto concentrare per lunghissimi mesi il proprio sforzo, sotto la pressione del Covid, in tema di personale, logistica, gestione informatica, oltre che di strutture. Non appena il calo nella diffusione del contagio ce lo permette, ci siamo attivati per riportare in equilibrio i nostri servizi. Il Covid ha a lungo messo in ombra il lavoro svolto in ogni altro ambito del servizio sanitario, che pure è continuato, e che merita ora di essere riconosciuto e messo in luce».