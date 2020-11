Camion rimane incastrato a Porta San Giovanni

L'anno scorso era accaduto sul ponte della Stretta lungo il Lemene, a Portogruaro. Un tir attraversò le strade del centro causando danni agli edifici e agli arredi esterni, nella notte fra il 4 e il 5 gennaio. Il camionista, un quarantenne di nazionalità ucraina, verso le 4 di mattina entrò contromano da via Padre Bernardino immettendosi su via Mazzini, chiusa al traffico.

Ieri sera, sabato 28 novembre, è accaduto un episodio analogo. Questa volta un grosso mezzo, con targa polacca, sempre condotto da un cittadino straniero, di nazionalità ucraina, è rimasto incastrato sotto porta San Giovanni, dopo le 20. Oggi, domenica 29 novembre, sono in corso i sopralluoghi e le verifiche anche da parte dei tecnici del Comune. I carabinieri sul posto. Intanto, per sbloccare il camion sarebbe stato necessario sgonfiare le gomme. Il conducente non sarebbe risultato ubriaco ai controlli.