Camion in acqua a Forte Marghera, nessun coinvolto: il mezzo è stato rubato

Poco dopo le 8, di martedì 23 aprile, i vigili del fuoco la polizia locale del Motorizzato di Venezia sono intervenuti in via Pepe a Forte Marghera per la segnalazione della presenza di un camion caduto in canale Salso: nessuna persona sembra essere rimasta coinvolta dai risultati delle ricerche compiute per ore e in presenza di cattivo tempo, tramite le immersioni subacquee dei sommozzatori dei vigili del fuoco arrivati da Mestre. Il camion, tipo telonato, potrebbe essere stato parcheggiato senza freno a mano, muovendosi poi autonomamente anche a causa delle raffiche di vento forte, finendo in acqua.

Gli agenti del servizio di Sicurezza della polizia locale di Venezia hanno messo sotto sequestro il telonato, che risulta rubato. Non si esclude fosse finito in acqua già lunedì e a seguito di un incidente stradale. Ci sono indagini in corso, per approfondire dinamica e circostanze, da parte dei vigili impegnati sui rilievi fin dal mattino presto. I sommozzatori dei pompieri hanno imbragato il camion che è stato issato con l’autogrù, arrivata da Treviso, e lo hanno tirato via dall'acqua mettendolo a disposizione della polizia locale, in qualche autofficina.