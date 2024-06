Si sente male nell'area di servizio. Autista trovato morto a fianco al tir

Lo hanno visto compiere qualche giro alla guida del tir che conduceva, dentro l'area di servizio a Gruaro sud prima dello svincolo per Portogruaro e Venezia, poi si è fermato vicino al distributore del gasolio, un po' lontano dal percorso principale dei mezzi pesanti e lì si è sentito male. Quando venerdì mattina l'hanno rivisto a terra e gli hanno prestato soccorso, per l'autista 50enne croato, alla guida di un tir di targa italiana, era troppo tardi. Riverso a terra non dava più segni di vita e il medico ne ha dichiarato la morte.

Un malore improvviso secondo gli accertamenti. Il camionista era arrivato attorno alle 7.30, era anche entrato al bar forse per mangiare o bere qualcosa; probabilmente già non si sentiva bene. Poi è tornato vicino al camion e lì non è stato più visto da nessuno, fino a quando altri mezzi pesanti accostati vicino al suo si sono accorti che l'uomo era a terra e non respirava.

L'allarme ha richiamato sul posto i soccorsi del Suem, la polizia stradale, il team di Autostrade Alto Adriatico che gestisce il tratto. Per il cinquantenne però non c'era più nulla che si potesse fare. Una volta crollato a terra dev'essere passata almeno un'ora prima del ritrovamento. Poi il corpo è stato recuperato e portato in cella mortuaria per il riconoscimento.