Camionista trovato morto al parcheggio del centro commerciale

Domenica mattina intorno alle 9 è scattato l'allarme e la Radiomobile dei carabinieri di Venezia è corsa al parcheggio dell'area commerciale del Panorama in via Orsato a Marghera, dov'era stata segnalata la presenza di un uomo all'interno di un camion che non rispondeva alle sollecitazioni.

I militari hanno richiesto la presenza dei vigili del fuoco per aprire il mezzo pesante e potersi accertare delle condizioni della persona. Sul posto c'erano già gli operatori sanitari del Suem, avvertiti dalle forze dell'ordine, e quando i pompieri hanno forzato le portiere del tir hanno trovato dentro un signore di mezza età, seduto, che pareva stesse dormendo, invece giaceva immobile e ormai, come è stato accertato, era privo di vita. Il medico legale, a una prima ispezione sul corpo, non avrebbe riscontrato segni di violenza. Tuttavia, data la particolarità del ritrovamento del conducente, un uomo sui 60 anni, straniero (sembra di nazionalità greca) e solo, il magistrato di turno informato nelle prossime ore deciderà se svolgere altri accertamenti.

In base ai primi rilievi, come si accennava, non si tratterebbe di una morte violenta; ciò significa che non sono stati trovati traumi né ferite dovute a percosse o violenza contro. La segnalazione che i carabinieri domenica hanno ricevuto da Marghera sarebbe arrivata da operatori della logistica, che probabilmente conoscevano il mezzo, i quali, dopo aver provato a chiamare e sollecitare una risposta dell'operatore all'interno, non avevano ricevuto alcuna risposta. Da quel momento è scattato l'allarme. Pare che un conducente ellenico mancasse all'appello da alcuni giorni e che alcuni autisti avessero dato l'allarme alla polizia non ricevendo più notizie del collega. È plausibile possa trattarsi della medesima persona, ritrovata al parcheggio del centro acquisti Panorama di Marghera in mattinata, dove di solito tra i diversi capannoni commerciali trovano spazio i mezzi pesanti che per trascorrere la sosta e riposarsi prima di riprendere la marcia.