Vaccino antinfluenzale, 28mila dosi somministrate nel Veneto orientale

La campagna di vaccinazione antinfluenzale in Ulss 4, iniziata un mese fa, è in pieno svolgimento. L’azienda sanitaria ha acquisito circa 50mila dosi con l’obiettivo di raggiungere almeno il 60% della popolazione dai 65 anni di età in su, che equivale a circa 36mila persone. L’attività maggiore viene svolta dai medici di medicina generale, i quali hanno già somministrato 28mila dosi delle 43mila che hanno a disposizione. Altre 2mila dosi sono state somministrate dai Centri servizi e dagli ambulatori vaccinali del Servizio igiene e sanità pubblica (Sisp), ulteriori 400 dalle farmacie.

I dati sono stati illustrati venerdì 17 novembre dalla direttrice del dipartimento di prevenzione, Anna Pupo, e dalla direttrice sanitaria Francesca Ciraolo. «L’Ulss 4 da qualche anno è la prima azienda del Veneto per copertura vaccinale antinfluenzale negli ultra 65enni - ha spiegato Pupo -. Lo scorso anno è stato vaccinato il 59,7% di questo gruppo target: un risultato dovuto soprattutto all'ottima collaborazione tra Sisp, distretto e medici di medicina generale, e alla rodata organizzazione delle attività di vaccinali gestite dai medici di famiglia».

«Non ci sono ancora evidenze di inizio dell'epidemia stagionale d'influenza, come lo scorso anno che si era presentata in anticipo - ha precisato Ciraolo -. Si prevede che i primi casi si manifesteranno nel mese di dicembre e poi il numero di casi aumenterà al rientro a scuola dopo la pausa natalizia, con il picco dell’epidemia previsto tra gennaio e febbraio 2024».

La campagna vaccinale punta a ridurre i casi gravi, l’ospedalizzazione e le morti per influenza. Per questo motivo la vaccinazione è raccomandata alle persone anziane e a quelle con patologie croniche o situazioni che determinano compromissione del sistema immunitario; inoltre, alle donne in gravidanza e ai lavoratori dei servizi di primario interesse collettivo come forze dell’ordine, vigili del fuoco, scuole, pubbliche amministrazioni, aziende di trasporto pubblico ed altri».

La vaccinazione può essere effettuata dal proprio medico di medicina generale, tuttavia è possibile rivolgersi anche alle farmacie territoriali che hanno aderito alla campagna o agli ambulatori vaccinali dell'Ulss 4 previa prenotazione sul sito internet www.aulss4.veneto.it. Negli ambulatori vaccinali aziendali sarà possibile ricevere anche la vaccinazione anticovid contestualmente alla vaccinazione antinfluenzale. La doppia vaccinazione è una modalità raccomandata per proteggersi da entrambe le malattie, senza rischi aumentati di reazioni avverse o riduzione di efficacia dei vaccini.

Il periodo migliore per entrambe le vaccinazioni è il mese di novembre ma, soprattutto per il vaccino antinfluenzale, anche dicembre è un periodo valido. Da notare che la vaccinazione può essere effettuata anche a epidemia influenzale iniziata.

Sul fronte Covid i contagi sono passati dai 200 ai 380 dell’ultima settimana. All'Ulss 4 sono assegnate 18mila dosi di vaccino, di cui ad oggi somministrate circa 1700, soprattutto agli anziani istituzionalizzati (360 dosi), al personale sanitario (250 dosi), agli anziani ultraottantenni e a persone con condizioni di salute che determinano fragilità (circa 1100). «Ricordiamo alle persone a cui è raccomandata la vaccinazione anticovid - ha concluso la dottoressa Pupo - che ora possono rivolgersi al proprio medico di medicina generale oppure prenotare via internet negli ambulatori di San Donà, Portogruaro e Jesolo».