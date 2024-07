Il gazebo blu della polizia a Venezia contro borseggi e truffe delle scatolette

La polizia aspetta i turisti all'ingresso ferroviario della città. E li avvisa. Perché l'emergenza c'è. «Fate attenzione a scatolettisti e borseggiatrici». Sulla prevenzione dei furti e delle truffe al gioco delle tre scatolette, la questura svolta. Diffondendo avvisi e appelli a far attenzione, nei luoghi più affollati del centro storico lagunare, con gli agenti sotto al gazebo blu della polizia di Stato - presto itinerante - che avvicinano centinaia di persone e turisti per avvisare del pericolo. Un servizio duplice: oltre all'effetto deterrente ai borseggi, per effetto della presenza di polizia e polfer, c'è la sensibilizzazione sul fenomeno. Sabato mattina la campagna è stata presentata dal questore, Gaetano Bonaccorso (sotto in video).

«Chi arriva in un territorio nuovo e non conosce i metodi criminali presenti in quel luogo, viene colto di sorpresa - spiega Bonaccorso, che ha promosso il progetto - quindi permettere di conoscere e sapere cosa succede aiuta a evitare di cadere in queste trappole dei criminali. Con questo gazebo, laddove nel fine settimana c'è il maggior afflusso di turisti e visitatori, si fa attività di prevenzione e divulgazione». Ben curata, stampata sulle brochure da Grafica Veneta anche in lingua inglese, diffusa dagli operatori che comunicano con gli stranieri grazie alle competenze linguistiche, l'iniziativa serve a sapere e a proteggersi.

Poi, sul piano repressivo i risultati arrivano, afferma Bonaccorso. «Occorre fare azione costante. Denunciare e identificare. Perché nelle successive tappe dell'iter giudiziario il cumulo delle pene che arriva è sempre rilevante». Come l'arresto di venerdì scorso, su mandato di cattura, di una borseggiatrice storica da Milano, controllata, fermata a Venezia e portata in carcere a scontare la condanna a dieci anni e 5 mesi, oltre al pagamento della multa 2.664 euro. Sono in crescita tutte le misure, anche per via delle violazioni ripetute ai Fogli di via che il questore emette e che, al secondo avviso, portano alla denuncia.

Nei primi sei mesi del 2024 sono scattati 19 Fogli di via obbligatori da Venezia, a fronte dei 9 emessi nello stesso periodo del 2023, nei confronti di borseggiatrici per la maggior parte straniere e con numerosi precedenti. Nello stesso periodo la questura ha registrato un aumento delle denunce per inosservanza del Foglio di via, che sono passate dalle 17 del 2023 alle 115 nei primi sei mesi del 2024. Per quanto riguarda gli arresti per furto, anche qui i dati sono in crescita: 6 nel 2024 a fronte di un unico arresto relativo allo stesso periodo dell’anno scorso.

L'azione contro furti e borseggi è stata potenziata nelle ultime due settimane dalla polizia ferroviaria di Venezia che fa controlli, in divisa e in borghese, sia a bordo dei treni che nelle stazioni di Santa Lucia e di Mestre. Un lavoro che ha portato negli ultimi giorni alla denuncia per furto aggravato di un uomo, nello scalo ferroviario lagunare, e a 17 denunce per violazione del Foglio di via nei confronti borseggiatrici giovani - quelle che operano di preferenza in prima linea poiché non hanno cumuli di pena, perciò restano a piede libero - spesso originarie dell’est Europa, talvolta in stato di gravidanza - per non essere arresatate - ma già note alla polizia. Poche di queste donne, spesso incinte a girare per la città e borseggiare senza renderne conto per via del loro stato, trovano la forza di rompere la catena e affrancarsi dalla privazione della libertà, dal controllo e dalla schiavitù imposta dalle organizzazioni.