254 medici provenienti da tutto il mondo hanno risposto alla campagna di reclutamento dell'Ulss 3 | VIDEO

Sono in tutto 254 i medici di base che hanno risposto alla campagna di reclutamento dell'Ulss 3 per sopperire alla mancanza di professionisti in centro storico a Venezia. L'iniziativa era stata lanciata dall'azienda sanitaria nelle scorse settimane, con un video scenografico proiettato sulla facciata dell'ospedale Civile.

Tra le candidature ricevute figurano quelle di cervelli in fuga che desiderano tornare in Italia, ma anche decine di donne iraniane che vogliono fuggire dalla difficile situazione che vivono in patria. La maggior parte delle richieste provengono dall'Italia, 123 in tutto: 63 dal nord, 25 dal centro e 35 dal sud. A livello internazionale, hanno dato la propria disponibilità a trasferirsi in Italia 64 medici provenienti dal Medio Oriente, 29 dal Sud America, 13 da altri stati europei, e a seguire 2 dall'Asia e una ciascuno da Africa e Stati Uniti d'America. Il numero totale comprende professionisti la cui aspirazione non potrà essere esaudita, a causa di scogli linguistici o normativi. Le selezioni dell'azienda sanitaria sono state chiuse ieri ed è stata stilata già una graduatoria preliminare, con la quale sono stati individuati i primi 11 profili idonei, insediabili da oggi fino al 2025, anche in virtù dei pensionamenti previsti nei prossimi anni.