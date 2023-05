Campagna informativa contro le zanzare. «Non solo un fastidio, ma un problema sanitario»

La puntura delle zanzare rappresenta un problema sanitario per la trasmissione dei virus che possono infettare persone e animali, come il West Nile: una malattia asintomatica nell’80% dei casi, che talvolta però provoca febbre e che in rare situazioni (inferiori all’1%), soprattutto in persone anziane o con carenze immunitarie, può determinare forme più gravi con deficit di tipo neurologico e ricovero in ospedale. A ribadirlo è il Comune di Venezia che, in collaborazione con l’Ulss 3 Serenissima e Veritas, ha avviato una apposita campagna di sensibilizzazione. L'iniziativa include un video, materiali informativi e la distribuzione gratuita di prodotti larvicidi.

L'iniziativa è stata presentata questa mattina, 2 maggio, dall'assessore all’ambiente Massimiliano De Martin assieme al coordinatore del servizio igiene e sanità pubblica dell’Ulss3, Vittorio Selle, al responsabile comunicazione del Gruppo Veritas, Riccardo Seccarello, e al direttore del verde pubblico, Marco Mastroianni.

Il Comune di Venezia da aprile ad ottobre effettua la disinfestazione delle aree pubbliche con prodotti specifici larvicidi. Ogni 30 giorni vengono trattate le 50mila caditoie stradali della terraferma e le 20mila del centro storico e isole, ogni 20 giorni i fossati con acque stagnanti. Analoga operazione verrà svolta da quest’anno anche nei fossati che si trovano al confine tra Comuni e Consorzi, per i quali è iniziato un lavoro di geolocalizzazione mirata. Il metodo larvicida resta più efficace rispetto all’azione di disinfestazione per via aerea delle forme adulte, che viene utilizzato solo in casi di emergenza.

Anche il cittadino, ricorda il Comune, è invitato a fare la sua parte perché le zanzare depongono le uova ovunque si verifichi un ristagno d’acqua, anche nei sottovasi dei fiori. «È un problema sanitario importante, che deve essere monitorato e sentito - ha spiegato l'assessore De Martin -. Per questo chiediamo una forte collaborazione e responsabilità». Già da domani saranno disponibili gratuitamente 11mila confezioni di larvicida adatto all'uso domestico per il controllo ecologico del ciclo vitale delle zanzare: il Comune mette a disposizione una confezione per ogni unità immobiliare indipendente o a condomino, con ritiro da parte dell’amministratore o suo delegato fino ad esaurimento scorte.

È stata inoltre evidenziata l’efficacia di alcuni comportamenti:

non lasciare all’aperto oggetti o contenitori dove possa ristagnare l’acqua

svuotare quotidianamente tutti i contenitori come secchi, innaffiatoi

tenere chiusi bidoni e cisterne

estirpare le erbacce e tagliare l’erba alta

utilizzare i repellenti cutanei

installare zanzariere

indossare abiti chiari e preferibilmente pantaloni lunghi o a manica intera.

«Negli anni del Covid - ha spiegato il dottor Selle - abbiamo imparato ad utilizzare una serie di precauzioni (mascherine, igienizzanti per le mani, distanziamento) per abbattere la diffusione del virus e anche dell’influenza. Per prevenire le febbri estive è fondamentale impegnarsi ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare la diffusione delle zanzare Culex, che possono veicolare infezioni rilevanti come il West Nile Virus, ormai autoctono. Ecco perché è fondamentale sensibilizzare i cittadini chiedendo un loro intervento di prevenzione nei confronti delle persone e della propria abitazione».

La distribuzione gratuita dei prodotti antilarvali avviene, fino a esaurimento scorte, nei seguenti punti: