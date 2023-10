Partita la campagna antinfluenzale dell'Ulss 3 con 124mila vaccini

Prende il via in questi giorni la campagna di vaccinazioni dell'Ulss 3 contro l'influenza stagionale. In totale l'azienda sanitaria avrà a disposizione 124mila dosi (la maggior parte già consegnate) da somministrare principalmente alla popolazione sopra i 65 anni di età: un'operazione che viene svolta in collaborazione tra sanità pubblica, medici di medicina generale, farmacie e gli enti dei servizi pubblici essenziali. «La distribuzione è tarata sui dati dello scorso anno, quando la copertura nella fascia over 65 è stata del 56,6% - spiega il dottor Vittorio Selle, direttore del Sisp (Servizio igiene e sanità pubblica) -. Siamo al lavoro per migliorare questo risultato, anche grazie alla collaborazione con il personale delle case di riposo, dei medici di medicina generale, delle farmacie e dei pediatri».

La campagna si rivolge, come di consueto, anche alle categorie considerate fragili: diabetici, persone con disturbi dell'assetto cardiocircolatorio e con problemi immunologici, polmonari, respiratori, eccetera. Lo scopo è limitare al massimo la diffusione del virus, che in questi gruppi a rischio può causare sintomi severi. Infine, l'Ulss 3 ha raddoppiato la fornitura del vaccino nella forma di spray nasale (quest'anno sarà disponibile in 1500 dosi), dedicato ai bambini nella fascia di età tra i 2 e i 6 anni.

«Ci siamo mossi per tempo - prosegue il dottor Selle - per arrivare pronti al picco dell'influenza, che è previsto tra dicembre e gennaio. In questo periodo avremo la massima diffusione perché con il freddo la gente tende a stare negli ambienti chiusi e il virus circola più velocemente. Inoltre stiamo programmando la distribuzione di vaccino anti-covid, le cui forniture sono più graduali. Le prime dosi sono già andate alle case di riposo e negli ospedali, poi sarà disponibile anche nelle farmacie». Il grosso, 90mila dosi, è previsto a fine ottobre.

«Da novembre, con l'arrivo della fornitura principale - aggiunge la dottoressa Francesca Capretta, referente vaccinale della Ulss 3 - cominceremo ad eseguire le somministrazioni anti-covid negli ambulatori vaccinali. Sono previsti degli ambulatori dedicati all'interno degli ospedali, destinati principlamente ad operatori sanitari e utenti fragili». Attualmente negli ospedali gestiti dall'azienda le persone ricoverate per covid sono una ventina, uno dei quali in terapia intensiva.