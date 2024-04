Il Comune avvia la campagna contro le zanzare, cittadini invitati a collaborare

Con l’arrivo della bella stagione il Comune di Venezia avvia la campagna contro la proliferazione delle zanzare. L'operazione, a cura del Settore verde pubblico con la collaborazione del Dipartimento di prevenzione dell’Ulss 3, è affidata alla società Veritas. A partire da oggi, 4 aprile, saranno distribuite gratuitamente ai cittadini 9mila pastiglie antilarvali e dal 15 aprile partiranno gli interventi di disinfestazione nelle aree pubbliche, che interessano oltre 70mila caditoie e 2 chilometri di fossati, per un totale di 8 cicli.

L'amministrazione, come ogni anno, chiede l'aiuto dei cittadini: «È fondamentale che collaborino per arginare la diffusione delle zanzare tramite azioni preventive - fanno sapere dal Comune -. È importante impedire alle larve di proliferare, evitando che l'acqua ristagni in bacinelle e caditoie, mentre intervenire sugli insetti adulti con spray e altri prodotti è molto meno efficace». Le zanzare, infatti, si riproducono in qualsiasi contesto dove si creino anche piccole raccolte di acqua.

I luoghi dove è possibile ritirare le pastiglie sono 9: l'Urp di Mestre in via Spalti, l'ufficio tutela animali in via Rio Cimetto, l'Urp di Ca' Farsetti a Venezia; le sedi delle municipalità di Mestre-Carpenedo (via Torre Belfredo 1), Favaro Veneto (municipio, piazza Angelo Pastrello), Chirignago-Zelarino (in occasione di incontri pubblici dedicati), Marghera (piazza del Municipio), Venezia-Murano-Burano (Castello 5065/I, San Lorenzo), Pellestrina (Sestiere Zennari 639); infine, gli uffici di Veritas: a Mestre in via Porto di Cavergnago 99, a Venezia Santa Croce, 489 (piazzale Roma) e al Lido (via Malamocco 18).

«Lo scopo della campagna - spiega l'assessore all'ambiente Massimiliano De Martin - non è quello di creare allarmismo, ma di fare prevenzione. Le punture della zanzare non rappresentano soltanto un fastidio, ma possono diventare veicolo di malattie quali west nile e dengue. Il Comune e Veritas, durante tutta la stagione più calda, conducono periodici interventi di disinfestazione in tutte le aree pubbliche, compresi gli scoperti scolastici in cui sono presenti caditoie e fossati». Per il resto è necessaria, appunto, la cooperazione dei privati, che costituiscono il 70% della superficie del territorio.

Tutte le informazioni sulla campagna e sui punti di distribuzione delle pastiglie si possono consultare all’indirizzo www.comune.venezia.it/it/content/le-zanzare