Frode fiscale, Campello condannato a tre anni

Al termine del processo di primo grado è stato condannato a 3 anni di reclusione Andrea Campello, titolare della concessionaria Campello Motors di Mestre. L'imprenditore è accusato, assieme ad altri due imputati - Sonia Maria Nobrega Santos e ad Alessandro Barcellini - di essere responsabile di una frode fiscale risalente al periodo tra il 2011 e il 2013.

Secondo la ricostruzione dell'accusa, Campello avrebbe ottenuto esenzioni fiscali illegittime acquistando automobili all'estero tramite una società intermediaria, la portoghese Lucronomico, e rivendendole in Italia. Una cosiddetta "frode carosello", alimentata da false compravendite tra varie società: le indagini avrebbero accertato l'emissione di fatture false per 17 milioni di euro, corrispondenti a 2,9 milioni di iva evasa illecitamente. Nobrega e Barcellini, titolari della Lucronomico, sono accusati di aver partecipato consapevolmente alla frode e per questo condannati rispettivamente a un anno e 1 anno e 4 mesi. Il giudice ha anche disposto la confisca, in solido tra gli imputati, di 2,9 milioni di euro, equivalenti alla cifra che si suppone sia stata evasa.

Tutti gli imputati hanno annunciato che faranno ricorso in appello. In particolare, la tesi difensiva di Campello è che la concessionaria mestrina abbia regolarmente pagato l'iva e non abbia responsabilità nel giro di fatture false. A loro volta, gli altri due imputati negano di aver effettuato operazioni fasulle.