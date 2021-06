Camper vaccinale Ulss 3 al quartiere Pertini: le altre date

Il camper vaccinale dell’Ulss 3 arriva al Quartiere Pertini di Mestre. È iniziato oggi, lunedì 7 giugno, dal quartiere Pertini di Mestre, il viaggio del "camper vaccinale" dell'Ulss 3 nel territorio del Veneziano. Dopo le uscite a Chioggia, Noale, Stra, Fiesso d'Artico e Fossò, il camper vaccinale questo pomeriggio, dalle 13.30 alle 18.30, era al piazzale della parrocchia Corpus Domini Via Gagliardi 1, dove medici e operatori sanitari, con la collaborazione dei volontari di protezione civile, si sono occupati della vaccinazione di una settantina di cittadini over 60 che si erano prenotati sul portale dell’Ulss 3.

A portare i saluti e a ringraziare l’assessore alla Promozione del territorio Paola Mar. «Organizzazione perfetta da parte dell’Ulss 3, della protezione civile, coadiuvata dal circolo Auser del quartiere Pertini, per fare in modo che le operazioni si svolgessero secondo le regole vigenti. Un grazie a tutti quanti - ha sottolineato l'assessore - perché in questa maniera si possono raggiungere anche le persone che non sono ancora state vaccinate».

«Il camper - ha ricordato il direttore generale dell'Ulss 3 Edgardo Contato - è insieme una risorsa e un appello alla vaccinazione. Come in ogni altra uscita fin qui effettuata - è stato precisato - gli operatori in servizio sul camper somministrano agli utenti il vaccino Johnson&Johnson, che prevede una sola somministrazione e non necessita quindi di una seconda dose di richiamo. Il camper continuerà il suo viaggio nel distretto 2 della terraferma veneziana con il seguente calendario: martedì 8 giugno a Chirignago, via Maria Boschetti Alberti, di fronte centro sportivo Montessori dalle 08.30 alle 13.30; mercoledì 9 giugno a Ca' Sabbioni, via Ortolan, parcheggio scuola elementare San Giovanni Bosco (di fronte piazza Cosmai)

dalle 13.30 alle 18.30; giovedì 10 giugnO Campalto, Villaggio Laguna; piazzale Zendrini, all'istituto Gramsci, scuola primaria don Milani

dalle 13.30 alle 18.30.