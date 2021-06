Il camper di Ulss 3 fa tappa al Lido di Venezia: vaccini per residenti e turisti veneti over 60

Il camper dell'Ulss 3 va in missione al Lido di Venezia per vaccinare, con siero monodose J&J, residenti, bagnanti e turisti veneti con più di 60 anni non ancora immunizzati. La nuova tappa dell'unità mobile dell'azienda sanitaria è prevista per venerdì pomeriggio, dalle 14 alle 18, davanti al palazzo del Cinema. Il giorno dopo, dalle 9 alle 12, appuntamento sempre nell'isola, davanti alla chiesa di Sant’Antonio.

Vaccinazione a due passi dalla spiaggia

Sono una cinquantina gli slot disponibili online. Ulss 3 consiglia di prenotare il proprio posto all’interno del portale unico, ma non esclude, in base alla disponibilità delle dosi extra, la possibilità di vaccinare anche in libero accesso. Sarà disponibile anche siero a mrna (Pfizer o Moderna), nel caso durante l’anamnesi della singola persona il medico vaccinatore non ritenga indicato l’utilizzo di vaccino a vettore virale.

«Continuiamo a itinerare in punti strategici del nostro territorio, anche turistici, per portare il vaccino lì dove le persone lavorano, vivono, riposano, si divertono - spiega il direttore generale Edgardo Contato -, con un’attenzione particolare a quella fascia d’età che supera i sessant’anni, perché è quella più a rischio, e che ha pagato di più nel clou della pandemia, riempiendo le terapie intensive. Vogliamo raggiungere tutti, anche i pigri o gli indecisi, perché questo non succeda più, e per non lasciare indietro nessuno».