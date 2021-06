Prosegue il tour del camper vaccinale di Ulss 3 che torna nel distretto Mirano-Dolo

Il primo test a Chioggia, poi, in serie, Stra, Fossò, Fiesso d'Artico e Noale, prima delle quattro tappe di questi giorni nella terraferma veneziana. Il tour del campar vaccinale di Ulss 3 non si ferma qui e proseguirà, nei prossimi giorni, tra Miranese e Riviera del Brenta. Nello specifico, sarà a Pianiga, Scorzè, Campagna Lupia e Campolongo Maggiore, da venerdì 11 a lunedì 14 giugno.

Le iniziative dell'azienda Serenissima per raggiungere la popolazione più anziana, quella degli over 60 che ancora non si è vaccinata, prosegue, mettendo a disposizione di chi lo vorrà il siero Janssen, più "appetibile" perché monodose. L'accesso è su prenotazione, ma sarà possibile presentarsi anche senza appuntamento. Intanto, in parallelo, prosegue l'immunizzazione di tutta la popolazione di età superiore ai 12 anni, con oltre 6mila inoculazioni al giorno, quasi 3mila delle quali nell'hub principale al PalaExpo di Marghera. «Continuiamo a spostarci nei territori, - ha commentato il direttore generale Edgardo Contato - con il camper, che ha anche un valore promozionale e di prevenzione: il camper è insieme una risorsa e un appello alla vaccinazione, luogo in cui si riceve il vaccino ma anche strumento di diffusione della cultura vaccinale».

Dove prosegue il tour del camper di Ulss 3

Dopo la tappa di domani a Campalto, le uscite successive del camper saranno:

venerdì 11 giugno a Pianiga in Piazza Mercato, dalle 13.30 alle 19.30

sabato 12 giugno a Scorzè in Piazza 1° maggio - via Roma, dalle 13.30 alle 19.30

domenica 13 giugno a Campagna Lupia, presso il Municipio, dalle 8.30 alle 14.30

lunedì 14 giugno a Campolongo Maggiore presso il Municipio, in via Roma 68, dalle 13.30 alle 19.30.

A supporto dell'attività del camper vaccinale ci sarà come di consueto la protezione civile. «A loro, oltre che alle amministrazioni civiche che ospitano il camper e garantiscono il pieno supporto a queste iniziative, - fanno sapere dal'azienda - va il nostro grazie sentito».