Il camper di Ulss 3 a Noale: venerdì vaccinazioni per gli over 60 con J&J

La prima tappa sarà venerdì 28 maggio a Noale. Come annunciato ieri dall'Ulss 3, il camper vaccinale dell'azienda sanitaria, che in sette giorni toccherà 7 aree dell'entroterra veneziano, fermerà in piazzetta Dal Maistro, davanti al palazzo del municipio, dalle 13.30 alle 19.30.

Il camper vaccinale di Ulss 3 a Noale

Le vaccinazioni nelle tappe del tour sono riservate ai cittadini dai 60 anni in su (a partire quindi dalla classe '61) senza limite di età. Verrà utilizzato, di norma, il vaccino Johnson&Johnson. L'adesione avviene direttamente dal portale per la prenotazione unica regionale, e sarà destinata a soli cittadini residenti nella Città dei Tempesta. Sarà sufficiente scegliere l'opzione "Unità mobile" all'atto della prenotazione.

Il Camper anti covid è stato disegnato e progettato su misura dall'ufficio tecnico dell'azienda Serenissima. Il mezzo è energeticamente autosufficiente. Al suo interno è presente un frigorifero biologico con controllo della temperatura, studiato per il trasporto dei vaccini e dei farmaci salvavita. Due gli ambulatori: l'area anamnesi, in testa al veicolo, e l'area vaccinale in coda, più un bagno per la sanificazione delle mani.

Le tappe successive

Dopo la tappa iniziale, - che fa comunque seguito alla due giorni dello scorso weekend a Chioggia - l'unità vaccinale su quattro ruoto si sposterà a Stra, nell'area di Villa Loredan (29 maggio); si muoverà quindi a Fiesso d'Artico nei pressi del municipio (30 maggio) e a Fossò, sempre davanti alla sede del Comune (31 maggio). Il camper farà quindi tre tappa a Mestre in successione: il 1° giugno in quartiere Pertini, il 2 al Villaggio Laguna di Campalto e, infine, il 3 giugno nell'area Circus di Chirignago.