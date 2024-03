Marghera, approvato l'ampliamento del camping Jolly

Il Consiglio comunale approva la procedura Suap (sportello unico per le attività produttive) presentata dalla ditta Figline Agriturismo Spa, che gestisce il camping Jolly in via De Marchi, a Marghera: il progetto della società prevede di ampliare il campeggio esistente (che attualmente occupa circa 35mila metri quadri) nell’area confinante posta ad ovest, estendendolo di altri 40mila metri quadri.

L'intervento, spiega l'amministrazione «sarà concepito con un basso impatto ambientale, promuovendo la non cementificazione del territorio a favore di una sistemazione a impatto zero, con rimboschimento a tutela del verde, piste ciclopedonali e sentieri botanici in mezzo alla natura. Si prevede la messa a dimora di 358 nuove alberature e 115 arbusti».

Il progetto prevede, inoltre, la realizzazione di 177 piazzole di sosta in terra con tappeto erboso attrezzate con servizi (luce, acqua, scarichi acque reflue) per posizionare case mobili, camper, roulotte e tende, nonché la realizzazione della viabilità interna con percorsi carrabili pavimentati in betonelle drenanti posate su letto di sabbia. Ci saranno anche servizi igienici o altri fabbricati di servizio connessi alla manutenzione e gestione del complesso ricettivo, per una superficie di circa 280 metri quadrati.

Nel corso del dibattito è stata approvata all'unanimità una mozione che impegna il sindaco e la giunta a predisporre uno studio di fattibilità tecnico-economica per la messa in sicurezza di pedoni e cicli nel tratto cavalcavia e relative rampe nell’area di via Bottenigo, creando collegamenti tra il camping, il cimitero e il quartiere di Catene. Il provvedimento prevede infine l'invito alla struttura affinché si faccia promotrice, con i propri ospiti, della campagna di comunicazione #EnjoyRespectVenezia, diffondendo anche il calendario delle iniziative che si svolgono nei dintorni.