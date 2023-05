Iuav riqualifica il campo sportivo di Santa Marta

L’università Iuav ottiene un finanziamento di 1,2 milioni di euro dal ministero dell'università per rimettere a nuovo l'impianto sportivo di Santa Marta, a Venezia. La cifra corrisponde alla metà del valore complessivo del progetto, che per il resto sarà realizzato con fondi dell'ateneo. L'impianto sarà realizzato nell'area dell'ex campo sportivo Iuav e includerà un campo regolamentare da calcetto, un nuovo edificio per spogliatoi e un grande spazio multifunzionale all'aperto attrezzato per eventi, che si inserisce nell’area verde retrostante.

Si tratta di un nuovo tassello che va a comporre il progetto di campus a Santa Marta/San Basilio voluto dal rettore Albrecht, e che si pone come cerniera di raccordo con l'insediamento studentesco esistente e il tessuto urbano del quartiere. L'impianto, infatti, si somma ad altri due progetti dell’ateneo: la riqualificazione del complesso delle Terese, finanziato a fine 2022 con 5,6 milioni con contributi del fondo per l’edilizia universitaria, e il nuovo percorso attrezzato e accessibile tra Santa Marta e San Basilio, che unirà tutte le sedi dell'ateneo e che prevede anche un nuovo ponte pedonale tra l'ex cotonificio e l'area degli ex magazzini frigoriferi.

La realizzazione del percorso consentirà anche di potenziare la rete di teleriscaldamento esistente (la prima realizzata nel centro storico di Venezia con uno sviluppo lineare di circa 1,5 km) installata da Iuav alcuni anni fa a servizio degli edifici del campus. La rete permette di ottimizzare e modulare la distribuzione di acqua calda e fredda per la climatizzazione degli edifici: il calore è ottenuto centralmente dal raffreddamento di un generatore elettrico a turbina posto sul tetto dell'ex cotonificio. Nella rete inoltre confluirà la potenza termica ricavata da un campo geotermico a sonde verticali che sarà realizzato sotto il nuovo campo sportivo. La generazione locale di energia elettrica, la produzione ottimizzata di calore per climatizzazione e l'impianto geotermico consentono un rilevante abbattimento delle emissioni di Co2 in atmosfera.

L'inizio dei lavori per il nuovo impianto sportivo è previsto entro il 2023 e la durata del cantiere sarà di due anni. Commenta il rettore Iuav Benno Albrecht: «Siamo particolarmente orgogliosi di questo risultato, anche perché siamo l’unica università del Veneto, in questo finanziamento per l’edilizia sportiva universitaria. E ancora di più siamo soddisfatti perché metteremo a disposizione delle associazioni sportive e del quartiere di Santa Marta nuovi spazi per la salute e il benessere».