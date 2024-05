Adesivo sulla targa della moto per evitare multe: 17enne nei guai

Aveva escogitato una tecnica "quasi" infallibile per evitare le multe, ma non è sfuggito all'occhio degli agenti della polizia locale che l'hanno incastrato. Tutto è accaduto il pomeriggio del primo maggio in via Bassa Prima a Reschigliano di Campodarsego.

Protagonista un 17enne di Santa Maria di Sala. La pattuglia si è imbattuta nella moto pilotata dal giovane, la cui targa è apparsa sospetta. L'ipotesi che fosse stata alterata ha trovato riscontro nel momento in cui il ragazzino ha cercato di darsi alla fuga attraverso alcune stradine secondarie. Ne è scaturito un breve inseguimento nel centro della frazione di Reschigliano, terminato con il fermo del motociclo. Il conducente aveva posizionato un adesivo sulla targa, cancellando così uno dei numeri. Il tutto per eludere eventuali controlli e le conseguenti multe causate dalle infrazioni. Da un primo riscontro è risultato anche che la moto circolasse senza revisione. Inevitabili, a quel punto, le sanzioni del caso.

