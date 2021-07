Quasi pronta la residenza studentesca con rooftop e vista sulla laguna

Sono quasi terminati i lavori di realizzazione del più esteso campus universitario del centro storico veneziano, nell'area di San Giobbe, che potrà contare in una residenza studentesca da 229 posti letto, completa di servizi e spazi aperti anche alla cittadinanza. Con la realizzazione dello studentato, Ca’ Foscari completa così il campus economico di San Giobbe, che ha comportato un investimento di oltre 64 milioni di euro, di cui circa 20 per i lavori nella residenza. La nuova struttura si compone di 7 edifici e si sviluppa su cinque piani per un totale di circa 6600 metri quadrati di superficie.

Al piano terra ci sono bar, sale prove musicali e teatrali, aperti anche all’uso da parte degli abitanti, come prevede la convenzione tra ateneo e Comune di Venezia. I piani superiori sono invece destinati alla casa dello studente, con ingresso autonomo e uffici al piano terra. L’edificio, progettato dall'architetto Spigai e gestito dalla DoVeVivo, è tra i più sostenibili di Venezia: vanta classe energetica A2 ed è dotato di solare termico e fotovoltaico, recupero dell’acqua piovana.

Posti letto e tariffe

Gli studenti fuorisede potranno contare anche su ambienti comuni, come sala studio, aree relax e living, palestra, lavanderia interna e un rooftop attrezzato con vista sulla laguna. Dei 229 posti a disposizione, 138 prevedono tariffe speciali: 375 euro in singola (10 posti) e 275 in doppia (128 posti). Per i posti in vendita libera le tariffe salgono rispettivamente a 475 e 375 euro. Saranno disponibili anche 8 posti di foresteria (600 euro per posto in doppia, 750 in singola).

«Sono molto lieta per l'imminente apertura della residenza - spiega la rettrice Tiziana Lippiello - in concomitanza con il ritorno degli studenti nelle nostre sedi, a settembre, dopo un lungo periodo di lontananza forzata. Lo studentato è davvero molto bello ed è pensato in ogni dettaglio per gli studenti, che potranno contare su un'ampia disponibilità di spazi per lo studio e la socialità. La residenzialità è una nostra priorità e, in quanto tale, sarà al centro delle nostre politiche strategiche da qui ai prossimi anni».