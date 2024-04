Canal Grande colorato di verde e di rosso

Il Canal Grande si è improvvisamente tinto di rosso e verde venerdì pomeriggio a Venezia. A quanto scrive l'Ansa, si tratterebbe di un'azione di Extinction Rebellion, non organizzata però dai veneziani che aderiscono al gruppo ambientalista.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

La polizia, infatti, ha bloccato due turisti francesi, ritenuti coinvolti nell'azione, che potrebbe essere anche dovuta al richiamo mediatico che in queste ore è esercitato dalla Biennale d'Arte. Il colorante - non si sa ancora se innocuo o meno - è stato versato in acqua da un vaporetto della linea 1, proveniente dalla fermata del Giglio e diretto verso l'Accademia, dove è stato fatto fermare dalla polizia.