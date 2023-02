Canali in secca a Venezia, previsto nuovo picco a meno 70 centimetri

Meno 66 centimetri rispetto allo zero mareografico domenica, meno 70 previsti alle 17 di oggi, lunedì 20 febbraio. La serie di minimi di bassa marea a Venezia continua, e lo farà ancora nei prossimi giorni: secondo il Centro maree del Comune, ad esempio, mercoledì alle 18 sono previsti meno 45 centimetri.

Venezia in secca

Questa bassa marea eccezionale è dovuta all'alta pressione che da giorni staziona sull'Italia e su gran parte dell'Europa. E nella laguna, nelle ore in cui coincide con il minimo contributo astronomico, si verifica il fenomeno della città "in secca": i rii interni sono melmosi e non più navigabili e le fondamenta dei palazzi scoperti. Tra mercoledì e giovedì la situazione, tuttavia, dovrebbe mutare, con pioggia e precipitazioni che faranno rientrare il fenomeno.