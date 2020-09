Lorenzoni positivo al Covid, Baretta fa il tampone: «È negativo»

«Ho appreso che il candidato presidente della Regione Veneto Arturo Lorenzoni è risultato positivo al tampone Covid-19. Mi sono sottoposto al tampone», che nel frattempo è risultato negativo. È il messaggio del candidato sindaco del centrosinistra Pier Paolo Baretta, venerdì pomeriggio, dopo la notizia del contagio di Lorenzoni.

«Ho incontrato Arturo domenica scorsa per un'iniziativa di campagna elettorale. Io sto bene e non ho sintomi. Come richiesto dalla normativa vigente ho comunicato all’autorità sanitaria il contatto avuto. La campagna elettorale non si ferma. Nei prossimi giorni continuerò ad essere presente».