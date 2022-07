Turisti abbandonano il cane in auto nel garage comunale, morto per il calore

Hanno parcheggiato la loro auto all'interno del garage comunale di piazzale Roma, a Venezia, e sono andati a visitare la città lasciando in auto i loro due cani di grossa taglia di 4 e 2 anni. Il primo è morto alcuni giorni dopo a causa del grosso compenso cardiocircolatorio causato dal colpo di calore, nonostante le cure di una clinica specializzata di Mestre e poi di un’altra ancora più attrezzata a Padova; il secondo è stato salvato in extremis e ora si trova nel canile sanitario dell'Ulss 3. Dopo diversi giorni di ricovero, sta meglio.

Protagonisti della triste vicenda, due turisti tedeschi che sono stati denunciati. Ma questo non è stato l'unico episodio registrato nelle ultime settimane. Sempre su segnalazione degli addetti del garage comunale, il servizio veterinario dell'Ulss 3 è sceso in campo insieme ai vigili urbani, trovandosi di fronte a uno Yorkshire di circa due anni intrappolato in un suv di una signora straniera, parcheggiato in terrazza, sotto al sole. «Era disidratato, ansimava - spiega Carmine Guadagno, a capo del servizio veterinario dell’Ulss 3 Serenissima -. Con l’ok immediato del magistrato è stato sfondato il finestrino per riuscire a prelevarlo». Trasportato e ricoverato d’urgenza nel canile sanitario dell’Ulss 3, ora sta bene. «Il servizio veterinario in un territorio di grande afflusso turistico come il nostro non rallenta di certo la propria attività nel periodo estivo - dice il direttore generale dell'Ulss 3, Edgardo Contato -. Al contrario i nostri veterinari sono sempre in prima linea anche grazie agli interventi di cura che possono svolgere nel nuovo Canile ospedale della nostra Ulss, attivo da qualche mese ai bordi del parco San Giuliano di Mestre».