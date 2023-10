Beagle vaga smarrito lungo la tangenziale, salvato dalla polizia stradale

L'allarme è stato lanciato alla polizia da numerosi automobilisti che in quel momento stavano transitando lungo la tangenziale di Mestre. Un cane di razza beagle, di nome Billy, vagava intimorito e senza meta tra la banchina erbosa e la corsia d'emergenza, mettendo in pericolo, oltre che se stesso, anche i veicoli in transito, costretti a effettuare manovre repentine per evitarlo.

L'episodio risale a domenica mattina. Una pattuglia della polizia stradale è intervenuta sul luogo in cui era segnalata la presenza del cane, e con non poca fatica è riuscita a trarre in salvo l'animale. Il beagle, intimorito, inizialmente non si lasciava avvicinare dagli agenti, che anche grazie all'aiuto degli ausiliari di Cav sono riusciti ad avvicinarlo e portarlo a bordo del furgone della società concessionaria.

Una volta al sicuro, l’animale è stato rifocillato e tranquillizzato in attesa dell’arrivo del medico veterinario di turno il quale, tramite la lettura del microchip sottocutaneo, è riuscito a individuare il proprietario di Billy, che ha così potuto riabbracciare il proprio cane.