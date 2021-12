Pitbull sfuggono e sbranano un cagnolino, aggredita anche una donna

Li aveva appena fatti scendere dalla sua auto, loro gli sono sfuggiti e si sono precipitati contro un cagnolino che passeggiava insieme alla sua padrona nelle vicinanze. Hanno aggredito il terrier, sbranandolo e uccidendolo e anche la donna è rimasta ferita nel tentativo di bloccarli.

L'episodio risale a venerdì pomeriggio e si è verificato in via Malcanton a Mira. La donna ha riportato alcune escoriazioni, morsa dai cani prima che venissero bloccati dal proprietario. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e l'uomo è stato denunciato per mancata custodia e lesioni colpose.