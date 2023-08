Lasciano i cani sotto il sole per ore, il più anziano muore per un colpo di calore

Hanno lasciato per 4 ore due cani dentro al proprio camper, parcheggiato al Parco San Giuliano sotto al sole. L'intervento della polizia municipale e dei veterinari dell'Ulss 3 ha potuto salvarne uno solo: il più anziano è morto per un colpo di calore. «Quando siamo intervenuti - spiega il dottor Carmine Guadagno, prima dei Veterinari Area C dell'azienda sanitaria - è stato possibile salvare solo l'animale più giovane, che pure risultava molto accaldato». Per i proprietari del camper e dei cani è scattata le denuncia penale per maltrattamento.

Nel ribadire l'appello a prestare attenzione agli animali da compagnia, Compagno segnala anche un altro recente episodio: «Un cittadino - spiega Guadagno - ci ha segnalato due cani liberi e vaganti per strada, sotto il sole, a Dolo. Si trattava di animali di proprietà di una persona della zona, ma senza fissa dimora e quindi dedita al vagabondaggio. Vista la situazione, e viste le temperature elevatissime di quel giorno, i cani sono stati recuperati dal nostro personale in pronta reperibilità veterinaria». Gli animali sono stati recuperati e assistiti, e condotti al canile sanitario dell'Ulss 3 presso il Parco di San Giuliano. «Una volta scongiurati i pericoli per la loro salute - aggiunge il primario -, sono stati affidati al canile rifugio, dove sono stati presi in carico dall'amministrazione civica per le procedure finalizzate alla loro adozione».

«Siamo costretti a richiamare tutti i proprietari - conclude Guadagno - e a ricordare che le altissime temperature ambientali di questi giorni possono causare seri danni alla salute dei cani. Sono pericolosi sia sia un'eccessiva esposizione diretta ai raggi del sole fuori casa, che può portare al cosiddetto "colpo di sole", sia il soggiorno all’interno di luoghi chiusi caratterizzati da alta temperatura, alta umidità e scarsa ventilazione, che porta invece al "colpo di calore". Nei casi più gravi queste condizioni possono causare anche la morte se non si interviene per tempo in soccorso degli animali».