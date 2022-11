Scompare canoista, Guardia Costiera di Venezia e vigili del fuoco lo salvano

Attorno a mezzogiorno di domenica la sala operativa della Capitaneria di porto - Guardia costiera di Venezia, veniva allertata dalla segnalazione della scomparsa di un canoista, al largo dell’isola di Albarella. Il malcapitato, partito con altri quattro canoisti da Porto Caleri è stato visto spingersi al largo e poi sparire. Il gruppo che lo accompagnava, rientrato a terra, a causa di vento e correnti, ha dato l’allarme dopo aver invano atteso il rientro dell’amico.

Prontamente si disponeva l’uscita della Motovedetta CP 826 di Chioggia, per la perlustrazione del litorale dell’isola di Albarella.

Veniva inoltre fatto decollare elicottero dei Vigili del Fuoco da Venezia per una perlustrazione dall’alto. Poco dopo mezzogiorno e mezzo l’elicottero ha individuato il 58enne originario della provincia di Ferrara e lo ha recuperato. Al successivo sbarco in spiaggia è stato affidato alle cure del 118 giunto sul posto. Il malcapitato infreddolito ma in buono stato di salute, è stato dimesso ed affidato agli amici canoisti presenti in spiaggia.