I carabinieri scoprono un cantiere navale abusivo in un'isola della laguna

I carabinieri del Nucleo natanti di Venezia nei giorni scorsi sono intervenuti in un'isola della laguna dove era stato allestito un cantiere navale abusivo. In supporto all'operazione hanno partecipato gli addetti dell'Arpav, l'agenzia regionale per la protezione ambientale, e quelli del Comune di Venezia.

Gli operatori hanno trovato sull'isola una tensostruttura risultata priva di permessi edilizi e paesaggistici. All'interno c'erano utensili, macchinari da cantiere e un’imbarcazione in legno in fase di costruzione, nonché cumuli di rifiuti speciali che erano esposti all’azione degli agenti atmosferici.

Il tutto, come detto, in assenza di autorizzazione amministrativa. Gli ispettori hanno subito interrotto l'attività e sequestrato tutta l'area, oltre alla barca. L’uomo che si trovava nel cantiere, un giovane imprenditore originario della zona, è stato denunciato all'Autorità giudiziaria. A suo carico, secondo i carabinieri, sono emersi «gravi indizi di colpevolezza in ordine alla commissione di una serie di reati di natura ambientale ed in materia edilizio-paesaggistica».