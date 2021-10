Cantiere davanti al Vega, per 12 giorni una sola corsia per senso di marcia

Prosegue il cantiere di "accesso alla macroisola di Porto Marghera", che sta interessando il tratto di via Libertà davanti al Vega, lungo la direttrice che collega la terraferma a Venezia: l'avanzamento dei lavori ora prevede il completamento delle rampe di accesso al viadotto, in vista del collaudo che è programmato per la prima settimana di novembre. La fase che sta per iniziare potrebbe essere particolarmente delicata per la viabilità: dal 27 ottobre al 7 novembre, infatti, nel tratto di strada regionale 11 interessato dai lavori, i transiti saranno ridotti ad una sola corsia per ogni senso di marcia.

Possibili disagi al traffico

Per 12 giorni, dunque, il cantiere potrebbe causare rallentamenti e code, specie nelle ore di punta. L'assessore alla Mobilità, Renato Boraso, ha specificato che «in quei giorni la polizia locale di Venezia sarà impegnata per monitorare il traffico, intervenendo in caso di necessità con possibili deviazioni in loco. Invito comunque tutti i cittadini, pendolari ed operatori economici a valutare percorsi alternativi». Inconvenienti inevitabili per permettere la prosecuzione dei lavori: «Ringrazio tutti - aggiunge Boraso - per la comprensione dei possibili disagi dovuti alle esigenze legate al cantiere di questa strategica opera».

Cantiere tra Vega e via Torino

Nei mesi scorsi il cantiere ha visto dapprima la conclusione del montaggio della struttura portante del nuovo viadotto e successivamente il completamento della galleria artificiale al di sopra della quale sarà realizzata la rotatoria che consentirà la nuova manovra in direzione Venezia. L'intervento costa in tutto 20 milioni di euro e la conclusione definitiva è prevista nei primi mesi del 2023.