Quasi concluso il cantiere all'ex caserma di Cortellazzo. Inaugurata la scuola a Punta Sabbioni

A Jesolo procedono i cantieri di alcune importanti opere pubbliche, visitati in questi giorni dall'amministrazione comunale. Nella biblioteca civica sono terminati di recente i lavori di sostituzione dei serramenti, intervento che ha permesso all'edificio di migliorare in modo consistente la propria prestazione energetica. Il sindaco Christofer De Zotti e il presidente del consiglio comunale Lucas Pavanetto sono poi andati in sopralluogo all’ex Ragioneria, il cui cantiere è stato avviato in autunno: il progetto prevede di trasformare l’edificio retrostante la biblioteca civica in uno spazio polivalente dedicato al benessere e alla crescita sociale dei giovani. Un centro che, in prospettiva, potrà contribuire alla riduzione del disagio assistenziale e promuovere l’incontro tra le attività multisettoriali del territorio.

Altra tappa del sindaco, assieme all’assessore alla cultura Debora Gonella, è stato il cantiere all’ex caserma della guardia di finanza a Cortellazzo. In questo caso l’intervento si avvia verso la conclusione: la riqualificazione dell’edificio, che ospiterà spazi polivalenti e un’area espositiva dedicata alla prima guerra mondiale, ha visto il recupero di una parte dei materiali che componevano la vecchia struttura, tra i quali circa 6mila mattoni, alcuni inserti e travetti in marmo e i supporti per la bandiera posti sulla torre.

Cantieri appena conclusi, invece, alla scuola Pertini di Punta Sabbioni, a Cavallino Treporti. Oggi si è svolta la visita della sindaca Roberta Nesto assieme all'assessore Lisa Targhetta, alla giunta e ai tecnici del Comune, e l'opera è stata benedetta da don Alessandro Panzanato. I lavori, avviati a giugno, hanno portato alla riqualificazione di tutto il complesso, alla miglioria dell'ambiente didattico e della sicurezza degli alunni, alla creazione di un'aula laboratorio e alla riorganizzazione degli spazi interni. Inoltre sono stati ridefiniti quelli esterni per favorire la didattica all'aperto, sostituta la recinzione e sistemato il parcheggio. Per l'assessore Targhetta, «l'obiettivo di restituire una scuola riqualificata e sicura, garantendo la continuità delle lezioni sin dal 13 settembre, era di primaria importanza. Sono stati mesi difficili nei quali lavori e lezioni sono stati in concomitanza e per questo dobbiamo ringraziare gli alunni, le insegnanti e le famiglie per la pazienza e la collaborazione».

Aggiunge la sindaca Nesto: «L'importanza di progettare, monitorare e partecipare ai bandi e al Pnrr è cruciale per garantire da un lato risorse adeguate all'ente, dall’altro risposte tangibili ai cittadini. A volte si accede alle risorse, altre volte non ci sono i requisiti oppure il governo decide, nel corso del procedimento, di assegnare le risorse in priorità agli asili nido, com’è successo per la Pertini. Indipendentemente dai risultati, gli obiettivi vanno raggiunti e noi continueremo a perseguire tutte le strade per promuovere lo sviluppo del nostro territorio e per creare le opportunità di crescita e benessere per la comunità di Cavallino-Treporti».