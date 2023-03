Cantieri pericolosi, senza sistemi di protezione: scattano le maxi sanzioni

Quattro cantieri irregolari, scattano le maxi sanzioni. È il risultato dei controlli effettuati in questi giorni dai carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro (Nil) di Venezia, con il personale delle stazioni di Cavarzere e Chioggia, per accertare il rispetto delle condizioni di sicurezza dei lavoratori.

All'esito delle ispezioni, i lavoratori impegnati erano tutti assunti regolarmente e con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Diverso il quadro sotto il profilo della sicurezza. In due cantieri di Chioggia, in particolare, mancavano i sistemi di protezione per evitare le cadute dall'alto degli operai, mentre nei due cantieri di Cavarzere è stata riscontrata l'assenza dei sistemi antincendio.

Al termine degli accertamenti, i militari del Nil hanno quindi elevato multe per 75 mila euro nei confronti dei legali rappresentanti delle imprese esecutrici dei lavori, per la violazione delle norme sulla salute e sicurezza dei lavoratori. Due dei quattro cantieri sono stati sospesi, in attesa di essere regolarizzati.