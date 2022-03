Nuovi cantieri per la sicurezza idraulica in partenza a Noale e frazioni

Nuovi cantieri per la sicurezza idraulica in fase di avvio tra Noale e le sue frazioni, opere che permetteranno di ridurre il rischio di alluvioni in caso di forti precipitazioni eccezionali. I lavori sono frutto della collaborazione tra l’amministrazione comunale e il Consorzio di bonifica Acque Risorgive. «Gli interventi - spiega la vicesindaco con delega alle politiche ambientali, Alessandra Dini – sono mirati a ridurre il rischio idraulico su alcuni punti critici del nostro territorio, secondo un piano di priorità per il quale abbiamo stanziato nel bilancio 2022 un importo di 42.500 euro».

Nel capoluogo sarà interessata la rete tombinata di acque bianche di via dei Tigli, che sarà ispezionata con telecamere e ripulita dal materiale accumulato, visti i problemi segnalati dai residenti in occasione di forti piogge. Anche il fossato centrale dei giardini di via Vecellio sarà oggetto di lavori per il ripristino delle sponde, con posa di roccia e installazione di una griglia davanti al tombinamento a metà del percorso, dove è presente un attraversamento. Un intervento di pulizia e ripristino delle sponde è previsto anche per il fossato interno della Rocca, con uno stanziamento inserito nel progetto del Pnrr per il recupero dei giardini storici.

Il presidente di Acque Risorgive, Francesco Cazzaro, chiarisce: «A Noale, come in tutti i Comuni che ci interpellano, mettiamo a disposizione le nostre competenze per individuare i punti di criticità e realizzare gli interventi necessari a garantire l’efficienza dei corsi d’acqua. Una collaborazione continua, che va dai piani delle acque alle manutenzioni, per aumentare la sicurezza il territorio».

Altri cantieri interesseranno l’area del centro di Moniego a sud della SR515, dove sono previsti interventi migliorativi della funzionalità idraulica tra via Cesare Battisti e il collegamento con il Rio Storto-Ramo Moniego. Anche via Ronchi, dove è stato eseguito un rilievo del fossato, sarà oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria, che prevede la pulizia con canaljet dei tratti tombinati e una pulizia del fossato fino alla curva dopo il cimitero. Infine a Briana, dopo aver collegato il canale Gradenigo con la rete di fossati e acque pubbliche presenti in adiacenza a via Santa Caterina, Acque Risorgive eseguirà una manutenzione straordinaria del fossato presente lungo via Valli, anche in questo caso pulendo con canaljet i tratti tombinati.